Juneo Supernet (JUNE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Juneo Supernet (JUNE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Juneo Supernet (JUNE) Information Our goal is to make blockchain technology accessible for everyone. Juneo Supernet offers a strong, scalable, and secure decentralized ecosystem for both users and organizations. Officiel hjemmeside: https://juneo.com/ Hvidbog: https://juneo.com/litepaper Block Explorer: https://juneoscan.io/chain/2/ Køb JUNE nu!

Juneo Supernet (JUNE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Juneo Supernet (JUNE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: --
Samlet udbud $ 45.00M
Cirkulerende forsyning --
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.19M
Alle tiders Høj: $ 1.633
Alle tiders Lav: --
Nuværende pris: $ 0.093

Juneo Supernet (JUNE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Juneo Supernet (JUNE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JUNE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JUNE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JUNE's tokenomics, kan du udforske JUNE tokens live-pris!

Sådan køber du JUNE Er du interesseret i at tilføje Juneo Supernet (JUNE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe JUNE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber JUNE på MEXC nu!

Juneo Supernet (JUNE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for JUNE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk JUNE prishistorikken nu!

JUNE Prisprediktion Vil du vide, hvor JUNE måske er på vej hen? Vores JUNE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JUNE Tokens prisprediktion nu!

