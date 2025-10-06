UdvekslingDEX+
Den direkte Jump Tom pris i dag er 0.0000003499 USD. Følg med i realtid JUMP til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk JUMP prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Jump Tom Logo

Jump Tom-kurs(JUMP)

1 JUMP til USD direkte pris:

$0.0000003499
$0.0000003499$0.0000003499
+16.63%1D
USD
Jump Tom (JUMP) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 11:02:47 (UTC+8)

Jump Tom (JUMP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0000002333
$ 0.0000002333$ 0.0000002333
24H lav
$ 0.0000013
$ 0.0000013$ 0.0000013
24H høj

$ 0.0000002333
$ 0.0000002333$ 0.0000002333

$ 0.0000013
$ 0.0000013$ 0.0000013

--
----

--
----

+17.02%

+16.63%

-99.09%

-99.09%

Jump Tom (JUMP) realtidsprisen er $ 0.0000003499. I løbet af de sidste 24 timer har JUMP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000002333 og et højdepunkt på $ 0.0000013, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JUMPs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, JUMP har ændret sig med +17.02% i løbet af den sidste time, +16.63% i løbet af 24 timer og -99.09% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Jump Tom (JUMP) Markedsinformation

--
----

$ 629.37K
$ 629.37K$ 629.37K

$ 349.90
$ 349.90$ 349.90

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Den nuværende markedsværdi på Jump Tom er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 629.37K. Det cirkulerende forsyning af JUMP er --, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 349.90.

Jump Tom (JUMP) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Jump Tom i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.000000049891+16.63%
30 dage$ -0.0009996501-99.97%
60 dage$ -0.0009996501-99.97%
90 dage$ -0.0009996501-99.97%
Jump Tom Prisændring i dag

I dag JUMP blev der registreret en ændring på $ +0.000000049891 (+16.63%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Jump Tom 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0009996501 (-99.97%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Jump Tom 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage JUMP sås en ændring af $ -0.0009996501 (-99.97%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Jump Tom 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.0009996501 (-99.97%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Jump Tom (JUMP)?

Tjek Jump TomPrishistorik-siden nu.

Hvad er Jump Tom (JUMP)

Jump Tom is an innovative blockchain game that blends classic jumping mechanics with a Web3 economic model, deployed on the BNB Chain ecosystem. Inspired by the globally viral "Jump Jump", it enhances gameplay with AI-optimized controls and introduces decentralized PVP competition + dual-track incentives, redefining the boundaries of "Play-to-Earn."

Jump Tom er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineJump Tominvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekJUMPtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Jump Tom på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Jump Tom købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Jump Tom Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Jump Tom (JUMP) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Jump Tom (JUMP) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Jump Tom.

Tjek Jump Tom prisprediktion nu!

Jump Tom (JUMP) Tokenomics

At forstå tokenomics for Jump Tom (JUMP) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om JUMP Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Jump Tom (JUMP)

Leder du efter, hvordan du køber Jump Tom? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Jump Tom på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

JUMP til lokale valutaer

Jump Tom Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Jump Tom, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Jump Tom hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Jump Tom

Hvor meget er Jump Tom (JUMP) værd i dag?
Den direkte JUMP pris i USD er 0.0000003499 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle JUMP til USD pris?
Den aktuelle pris på JUMPtil USD er $ 0.0000003499. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Jump Tom?
Markedsværdien for JUMP er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af JUMP?
Den cirkulerende forsyning af JUMP er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på JUMP?
JUMP opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på JUMP?
JUMP så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for JUMP?
Direkte 24-timers handelsvolumen for JUMP er $ 629.37K USD.
Bliver JUMP højere i år?
JUMP kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se JUMP prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 11:02:47 (UTC+8)

Jump Tom (JUMP) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

