Jset coin (JSET) Information It is a news platform service where anyone can write news and readers can make money by reading it. Officiel hjemmeside: https://jsetcoin.com/ Hvidbog: https://jsetcoin.com/jset-whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xa4acbc10044a343f1485dfc0a2881d9173331474 Køb JSET nu!

Jset coin (JSET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Jset coin (JSET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Alle tiders Høj: $ 9 $ 9 $ 9 Alle tiders Lav: $ 0.00409765594632611 $ 0.00409765594632611 $ 0.00409765594632611 Nuværende pris: $ 0.004 $ 0.004 $ 0.004 Få mere at vide om Jset coin (JSET) pris

Jset coin (JSET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Jset coin (JSET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JSET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JSET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JSET's tokenomics, kan du udforske JSET tokens live-pris!

Jset coin (JSET) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for JSET hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk JSET prishistorikken nu!

JSET Prisprediktion Vil du vide, hvor JSET måske er på vej hen? Vores JSET prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JSET Tokens prisprediktion nu!

