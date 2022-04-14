Joltify (JOLT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Joltify (JOLT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Joltify (JOLT) Information Joltify revolutionizes developer empowerment by combining Cosmos speed, Ethereum flexibility, and seamless integration of real-world assets on its unique decentralized L1 blockchain. Officiel hjemmeside: https://www.joltify.io/ Hvidbog: https://docs.joltify.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x7Db21353A0c4659B6A9a0519066aa8D52639Dfa5 Køb JOLT nu!

Joltify (JOLT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Joltify (JOLT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.53M $ 8.53M $ 8.53M Alle tiders Høj: $ 0.88 $ 0.88 $ 0.88 Alle tiders Lav: $ 0.002848679609107114 $ 0.002848679609107114 $ 0.002848679609107114 Nuværende pris: $ 0.01705 $ 0.01705 $ 0.01705 Få mere at vide om Joltify (JOLT) pris

Joltify (JOLT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Joltify (JOLT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JOLT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JOLT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JOLT's tokenomics, kan du udforske JOLT tokens live-pris!

Sådan køber du JOLT Er du interesseret i at tilføje Joltify (JOLT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe JOLT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber JOLT på MEXC nu!

Joltify (JOLT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for JOLT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk JOLT prishistorikken nu!

JOLT Prisprediktion Vil du vide, hvor JOLT måske er på vej hen? Vores JOLT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JOLT Tokens prisprediktion nu!

