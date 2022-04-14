JEWEL (JEWEL) Tokenomics Få vigtig indsigt i JEWEL (JEWEL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

JEWEL (JEWEL) Information JEWEL Token description: DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more! Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use: https://supply.defikingdoms.com/jewel or https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply Officiel hjemmeside: https://defikingdoms.com/ Hvidbog: https://docs.defikingdoms.com/ Block Explorer: https://explorer.harmony.one/address/0x72cb10c6bfa5624dd07ef608027e366bd690048f Køb JEWEL nu!

JEWEL (JEWEL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for JEWEL (JEWEL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.51M $ 4.51M $ 4.51M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 113.54M $ 113.54M $ 113.54M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 24.33 $ 24.33 $ 24.33 Alle tiders Lav: $ 0.010132781636744387 $ 0.010132781636744387 $ 0.010132781636744387 Nuværende pris: $ 0.03975 $ 0.03975 $ 0.03975 Få mere at vide om JEWEL (JEWEL) pris

JEWEL (JEWEL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for JEWEL (JEWEL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JEWEL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JEWEL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JEWEL's tokenomics, kan du udforske JEWEL tokens live-pris!

Sådan køber du JEWEL Er du interesseret i at tilføje JEWEL (JEWEL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe JEWEL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber JEWEL på MEXC nu!

JEWEL (JEWEL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for JEWEL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk JEWEL prishistorikken nu!

JEWEL Prisprediktion Vil du vide, hvor JEWEL måske er på vej hen? Vores JEWEL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JEWEL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!