I m a Jeet (JEETS) Tokenomics Få vigtig indsigt i I m a Jeet (JEETS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

I m a Jeet (JEETS) Information $JEETS is a Solana-based meme token inspired by the infamous “jeet” —the trader who buys tops, sells bottoms, panics during dips, and rage-tweets the devs. But this isn’t just a meme — it’s a movement of jeets turning paper hands into diamond hands. A brutally honest mirror of crypto culture, $JEETS is built on community, memes, and shared trading trauma—aiming to transform every panic-seller into a proud HODLer. Officiel hjemmeside: https://Jeets.ai Block Explorer: https://solscan.io/token/7D87YFU86HJcHwc3izRp27eAH6G9MYY8WeoE1R5xpump Køb JEETS nu!

I m a Jeet (JEETS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for I m a Jeet (JEETS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Alle tiders Høj: $ 0.0039114 $ 0.0039114 $ 0.0039114 Alle tiders Lav: $ 0.001265723808883623 $ 0.001265723808883623 $ 0.001265723808883623 Nuværende pris: $ 0.0019656 $ 0.0019656 $ 0.0019656 Få mere at vide om I m a Jeet (JEETS) pris

I m a Jeet (JEETS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for I m a Jeet (JEETS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JEETS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JEETS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JEETS's tokenomics, kan du udforske JEETS tokens live-pris!

Sådan køber du JEETS Er du interesseret i at tilføje I m a Jeet (JEETS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe JEETS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber JEETS på MEXC nu!

I m a Jeet (JEETS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for JEETS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk JEETS prishistorikken nu!

JEETS Prisprediktion Vil du vide, hvor JEETS måske er på vej hen? Vores JEETS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JEETS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!