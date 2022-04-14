Jager Hunter (JAGER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Jager Hunter (JAGER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Jager Hunter (JAGER) Information Officiel hjemmeside: https://jager.meme Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x74836cc0e821a6be18e407e6388e430b689c66e9 Køb JAGER nu!

Jager Hunter (JAGER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Jager Hunter (JAGER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.60M $ 16.60M $ 16.60M Samlet udbud $ 14,600.00T $ 14,600.00T $ 14,600.00T Cirkulerende forsyning $ 13,733.26T $ 13,733.26T $ 13,733.26T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.65M $ 17.65M $ 17.65M Alle tiders Høj: $ 0.00000000479 $ 0.00000000479 $ 0.00000000479 Alle tiders Lav: $ 0.000000000013435127 $ 0.000000000013435127 $ 0.000000000013435127 Nuværende pris: $ 0.0000000012087 $ 0.0000000012087 $ 0.0000000012087 Få mere at vide om Jager Hunter (JAGER) pris

Jager Hunter (JAGER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Jager Hunter (JAGER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JAGER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JAGER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JAGER's tokenomics, kan du udforske JAGER tokens live-pris!

Sådan køber du JAGER Er du interesseret i at tilføje Jager Hunter (JAGER) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe JAGER, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber JAGER på MEXC nu!

Jager Hunter (JAGER) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for JAGER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk JAGER prishistorikken nu!

JAGER Prisprediktion Vil du vide, hvor JAGER måske er på vej hen? Vores JAGER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JAGER Tokens prisprediktion nu!

