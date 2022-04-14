Izzy (IZZY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Izzy (IZZY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Izzy (IZZY) Information The one true real pup owned by Matt Furie himself. Officiel hjemmeside: https://izzyeth.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9E72a0E219cFf0011069ae7b0Da73fA26280f41B Køb IZZY nu!

Izzy (IZZY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Izzy (IZZY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 166.94K $ 166.94K $ 166.94K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 982.00M $ 982.00M $ 982.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 170.00K $ 170.00K $ 170.00K Alle tiders Høj: $ 0.0028 $ 0.0028 $ 0.0028 Alle tiders Lav: $ 0.000087678774782739 $ 0.000087678774782739 $ 0.000087678774782739 Nuværende pris: $ 0.00017 $ 0.00017 $ 0.00017 Få mere at vide om Izzy (IZZY) pris

Izzy (IZZY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Izzy (IZZY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IZZY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IZZY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IZZY's tokenomics, kan du udforske IZZY tokens live-pris!

Izzy (IZZY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for IZZY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk IZZY prishistorikken nu!

IZZY Prisprediktion Vil du vide, hvor IZZY måske er på vej hen? Vores IZZY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IZZY Tokens prisprediktion nu!

