izumi Finance (IZI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i izumi Finance (IZI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

izumi Finance (IZI) Information

izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.

Officiel hjemmeside:
https://izumi.finance/home
Hvidbog:
https://docs.izumi.finance/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x9ad37205d608b8b219e6a2573f922094cec5c200

izumi Finance (IZI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for izumi Finance (IZI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 3.30M
$ 3.30M$ 3.30M
Samlet udbud
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Cirkulerende forsyning
$ 787.40M
$ 787.40M$ 787.40M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 8.39M
$ 8.39M$ 8.39M
Alle tiders Høj:
$ 0.2324
$ 0.2324$ 0.2324
Alle tiders Lav:
$ 0.003707408845399886
$ 0.003707408845399886$ 0.003707408845399886
Nuværende pris:
$ 0.004194
$ 0.004194$ 0.004194

izumi Finance (IZI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for izumi Finance (IZI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal IZI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange IZI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår IZI's tokenomics, kan du udforske IZI tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.