izumi Finance (IZI) Tokenomics Få vigtig indsigt i izumi Finance (IZI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

izumi Finance (IZI) Information izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way. Officiel hjemmeside: https://izumi.finance/home Hvidbog: https://docs.izumi.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9ad37205d608b8b219e6a2573f922094cec5c200 Køb IZI nu!

izumi Finance (IZI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for izumi Finance (IZI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 787.40M $ 787.40M $ 787.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.39M $ 8.39M $ 8.39M Alle tiders Høj: $ 0.2324 $ 0.2324 $ 0.2324 Alle tiders Lav: $ 0.003707408845399886 $ 0.003707408845399886 $ 0.003707408845399886 Nuværende pris: $ 0.004194 $ 0.004194 $ 0.004194 Få mere at vide om izumi Finance (IZI) pris

izumi Finance (IZI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for izumi Finance (IZI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IZI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IZI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IZI's tokenomics, kan du udforske IZI tokens live-pris!

Sådan køber du IZI Er du interesseret i at tilføje izumi Finance (IZI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe IZI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber IZI på MEXC nu!

izumi Finance (IZI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for IZI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk IZI prishistorikken nu!

IZI Prisprediktion Vil du vide, hvor IZI måske er på vej hen? Vores IZI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IZI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!