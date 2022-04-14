IX Token (IXT) Tokenomics Få vigtig indsigt i IX Token (IXT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

IX Token (IXT) Information PLANET IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field. Officiel hjemmeside: https://www.planetix.com/ Hvidbog: https://whitepaper.planetix.com/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe Køb IXT nu!

IX Token (IXT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for IX Token (IXT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.98M $ 16.98M $ 16.98M Samlet udbud $ 153.26M $ 153.26M $ 153.26M Cirkulerende forsyning $ 131.44M $ 131.44M $ 131.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.80M $ 19.80M $ 19.80M Alle tiders Høj: $ 0.9778 $ 0.9778 $ 0.9778 Alle tiders Lav: $ 0.03588393033343515 $ 0.03588393033343515 $ 0.03588393033343515 Nuværende pris: $ 0.12921 $ 0.12921 $ 0.12921 Få mere at vide om IX Token (IXT) pris

IX Token (IXT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for IX Token (IXT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IXT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IXT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IXT's tokenomics, kan du udforske IXT tokens live-pris!

Sådan køber du IXT Er du interesseret i at tilføje IX Token (IXT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe IXT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber IXT på MEXC nu!

IX Token (IXT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for IXT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk IXT prishistorikken nu!

IXT Prisprediktion Vil du vide, hvor IXT måske er på vej hen? Vores IXT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IXT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!