Invest Zone (IVFUN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Invest Zone (IVFUN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Invest Zone (IVFUN) Information IVfun — the most entertaining token on the blockchain! Backed by fun-lovers and powered by pure joy, it's crypto with a twist. Officiel hjemmeside: https://ivfun.meme/ Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TSig7sWzEL2K83mkJMQtbyPpiVSbR6pZnb Køb IVFUN nu!

Invest Zone (IVFUN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Invest Zone (IVFUN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 394.89K $ 394.89K $ 394.89K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 940.22M $ 940.22M $ 940.22M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 420.00K $ 420.00K $ 420.00K Alle tiders Høj: $ 0.04011 $ 0.04011 $ 0.04011 Alle tiders Lav: $ 0.000225814595489096 $ 0.000225814595489096 $ 0.000225814595489096 Nuværende pris: $ 0.00042 $ 0.00042 $ 0.00042 Få mere at vide om Invest Zone (IVFUN) pris

Invest Zone (IVFUN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Invest Zone (IVFUN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IVFUN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IVFUN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IVFUN's tokenomics, kan du udforske IVFUN tokens live-pris!

Sådan køber du IVFUN Er du interesseret i at tilføje Invest Zone (IVFUN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe IVFUN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber IVFUN på MEXC nu!

Invest Zone (IVFUN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for IVFUN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk IVFUN prishistorikken nu!

IVFUN Prisprediktion Vil du vide, hvor IVFUN måske er på vej hen? Vores IVFUN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IVFUN Tokens prisprediktion nu!

