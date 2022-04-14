Islamic Coin (ISLM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Islamic Coin (ISLM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Islamic Coin (ISLM) Information Islamic Coin (ISLM) is the native currency of HAQQ, an ethics-first L1 blockchain that brings together sustainability-centered developers, validators, open-source contributors, and Muslim innovators in sustainable finance. Officiel hjemmeside: https://islamiccoin.net Hvidbog: https://islamiccoin.net/whitepaper Block Explorer: https://explorer.haqq.network Køb ISLM nu!

Islamic Coin (ISLM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Islamic Coin (ISLM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 43.24M $ 43.24M $ 43.24M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 2.02B $ 2.02B $ 2.02B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.10414 $ 0.10414 $ 0.10414 Alle tiders Lav: $ 0.02059762751860959 $ 0.02059762751860959 $ 0.02059762751860959 Nuværende pris: $ 0.02137 $ 0.02137 $ 0.02137 Få mere at vide om Islamic Coin (ISLM) pris

Islamic Coin (ISLM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Islamic Coin (ISLM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ISLM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ISLM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ISLM's tokenomics, kan du udforske ISLM tokens live-pris!

Islamic Coin (ISLM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ISLM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ISLM prishistorikken nu!

ISLM Prisprediktion Vil du vide, hvor ISLM måske er på vej hen? Vores ISLM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ISLM Tokens prisprediktion nu!

