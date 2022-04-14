ISKRA Token (ISK) Tokenomics Få vigtig indsigt i ISKRA Token (ISK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ISKRA Token (ISK) Information Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play. Officiel hjemmeside: https://iskra.world/ Hvidbog: https://whitepaper.iskra.world/summary/iskra-the-future-of-play Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x17d2628D30F8e9E966c9Ba831c9B9b01ea8Ea75C Køb ISK nu!

ISKRA Token (ISK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ISKRA Token (ISK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 383.17M $ 383.17M $ 383.17M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M Alle tiders Høj: $ 0.3015 $ 0.3015 $ 0.3015 Alle tiders Lav: $ 0.003919777609721994 $ 0.003919777609721994 $ 0.003919777609721994 Nuværende pris: $ 0.00388 $ 0.00388 $ 0.00388 Få mere at vide om ISKRA Token (ISK) pris

ISKRA Token (ISK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ISKRA Token (ISK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ISK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ISK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ISK's tokenomics, kan du udforske ISK tokens live-pris!

Sådan køber du ISK Er du interesseret i at tilføje ISKRA Token (ISK) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ISK, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ISK på MEXC nu!

ISKRA Token (ISK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ISK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ISK prishistorikken nu!

ISK Prisprediktion Vil du vide, hvor ISK måske er på vej hen? Vores ISK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ISK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!