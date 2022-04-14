IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) Tokenomics Få vigtig indsigt i IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) Information Your AI-native security agent that scans smart contracts in real-time, identifies vulnerabilities, and delivers actionable insights directly on X—where Web3 builders live. Officiel hjemmeside: https://undercoveriris.io/ Hvidbog: https://undercoveriris.io/who-is-iris Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xEA87148a703ADc0DE89dB2aC2b6b381093aE8ee0 Køb IRISVIRTUAL nu!

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0834 $ 0.0834 $ 0.0834 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.005874 $ 0.005874 $ 0.005874 Få mere at vide om IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) pris

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IRISVIRTUAL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IRISVIRTUAL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IRISVIRTUAL's tokenomics, kan du udforske IRISVIRTUAL tokens live-pris!

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for IRISVIRTUAL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk IRISVIRTUAL prishistorikken nu!

IRISVIRTUAL Prisprediktion Vil du vide, hvor IRISVIRTUAL måske er på vej hen? Vores IRISVIRTUAL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IRISVIRTUAL Tokens prisprediktion nu!

