IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) Tokenomics
IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) Information
Your AI-native security agent that scans smart contracts in real-time, identifies vulnerabilities, and delivers actionable insights directly on X—where Web3 builders live.
IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal IRISVIRTUAL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange IRISVIRTUAL tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår IRISVIRTUAL's tokenomics, kan du udforske IRISVIRTUAL tokens live-pris!
Sådan køber du IRISVIRTUAL
Er du interesseret i at tilføje IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe IRISVIRTUAL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.
IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) Prishistorik
Ved at analysere kurshistorikken for IRISVIRTUAL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.
IRISVIRTUAL Prisprediktion
Vil du vide, hvor IRISVIRTUAL måske er på vej hen? Vores IRISVIRTUAL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.
Køb IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL)
Beløb
1 IRISVIRTUAL = 0.005874 USD