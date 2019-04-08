IRISnet (IRIS) Tokenomics Få vigtig indsigt i IRISnet (IRIS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

IRISnet (IRIS) Information IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains. Officiel hjemmeside: https://www.irisnet.org/ Hvidbog: https://www.irisnet.org/docs/resources/whitepaper-en.html Block Explorer: https://irishub.iobscan.io/#/home Køb IRIS nu!

IRISnet (IRIS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for IRISnet (IRIS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.31584 $ 0.31584 $ 0.31584 Alle tiders Lav: $ 0.000234721767649552 $ 0.000234721767649552 $ 0.000234721767649552 Nuværende pris: $ 0.0010983 $ 0.0010983 $ 0.0010983 Få mere at vide om IRISnet (IRIS) pris

IRISnet (IRIS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for IRISnet (IRIS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IRIS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IRIS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IRIS's tokenomics, kan du udforske IRIS tokens live-pris!

Sådan køber du IRIS Er du interesseret i at tilføje IRISnet (IRIS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe IRIS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber IRIS på MEXC nu!

IRISnet (IRIS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for IRIS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk IRIS prishistorikken nu!

IRIS Prisprediktion Vil du vide, hvor IRIS måske er på vej hen? Vores IRIS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IRIS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!