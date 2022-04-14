Interlay (INTR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Interlay (INTR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Interlay (INTR) Information Interlay is a decentralized network dedicated to connecting crypto-currencies like Bitcoin with DeFi platforms like Polkadot and Ethereum. The Interlay network is hosted as a Polkadot parachain and will be connected to Cosmos, Ethereum and other major DeFi networks. Officiel hjemmeside: https://interlay.io/ Hvidbog: https://docs.interlay.io/#/ Block Explorer: https://interlay.subscan.io/ Køb INTR nu!

Interlay (INTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Interlay (INTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 178.74K $ 178.74K $ 178.74K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 67.02M $ 67.02M $ 67.02M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.44 $ 0.44 $ 0.44 Alle tiders Lav: $ 0.002100543285091078 $ 0.002100543285091078 $ 0.002100543285091078 Nuværende pris: $ 0.002667 $ 0.002667 $ 0.002667 Få mere at vide om Interlay (INTR) pris

Interlay (INTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Interlay (INTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INTR's tokenomics, kan du udforske INTR tokens live-pris!

Sådan køber du INTR Er du interesseret i at tilføje Interlay (INTR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe INTR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber INTR på MEXC nu!

Interlay (INTR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for INTR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk INTR prishistorikken nu!

INTR Prisprediktion Vil du vide, hvor INTR måske er på vej hen? Vores INTR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se INTR Tokens prisprediktion nu!

