WAGMI HUB (INFOFI) Information WAGMI is creating the most viral Web3 ecosystem across three verticals: InfoFi, AI, and Memes, supported by over 9 million users and trusted by top crypto names. Officiel hjemmeside: https://wagmi.ceo/ Hvidbog: https://docs.wagmi.ceo/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CcGRp72WaCjK8VQvNLTkNsxe9ajhF8n2DzV56P2rMbg4 Køb INFOFI nu!

WAGMI HUB (INFOFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WAGMI HUB (INFOFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 346.20K $ 346.20K $ 346.20K Alle tiders Høj: $ 0.0082 $ 0.0082 $ 0.0082 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0003462 $ 0.0003462 $ 0.0003462 Få mere at vide om WAGMI HUB (INFOFI) pris

WAGMI HUB (INFOFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WAGMI HUB (INFOFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INFOFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INFOFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INFOFI's tokenomics, kan du udforske INFOFI tokens live-pris!

WAGMI HUB (INFOFI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for INFOFI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk INFOFI prishistorikken nu!

