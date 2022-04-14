IMGNAI (IMGNAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i IMGNAI (IMGNAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

IMGNAI (IMGNAI) Information imgnAI is the creator token that powers the imgnAI, and PumpNai platforms - a suite of creative AI tools built for maximum fun, and maximum freedom. Backed by HackVC in a $1.6million fundraising round, imgnAI is building a new leader in consumer AI; empowering users of all skill levels to explore, create, share, and earn. $imgnAI is available on Ethereum, and on Base Chain via the Optimism Superbridge. Officiel hjemmeside: https://imgnai.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xA735A3AF76CC30791C61c10d585833829d36CBe0 Køb IMGNAI nu!

IMGNAI (IMGNAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for IMGNAI (IMGNAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 776.83M $ 776.83M $ 776.83M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.49M $ 4.49M $ 4.49M Alle tiders Høj: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 Alle tiders Lav: $ 0.000046877671460728 $ 0.000046877671460728 $ 0.000046877671460728 Nuværende pris: $ 0.004489 $ 0.004489 $ 0.004489 Få mere at vide om IMGNAI (IMGNAI) pris

IMGNAI (IMGNAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for IMGNAI (IMGNAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IMGNAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IMGNAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IMGNAI's tokenomics, kan du udforske IMGNAI tokens live-pris!

IMGNAI (IMGNAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for IMGNAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk IMGNAI prishistorikken nu!

IMGNAI Prisprediktion Vil du vide, hvor IMGNAI måske er på vej hen? Vores IMGNAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IMGNAI Tokens prisprediktion nu!

