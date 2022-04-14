Imagen Network (IMAGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Imagen Network (IMAGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Imagen Network (IMAGE) Information Imagen Network is the world’s first decentralized social networking platform fully powered by AI. It combines advanced models like DALL-E and Stable Diffusion with blockchain technology, allowing users to create, customize, and securely manage digital content. Designed for scalability and security, Imagen Network empowers creativity, content ownership, and decentralized interactions in Web3. Officiel hjemmeside: https://imagen.network/ Hvidbog: https://whitepaper.imagen.network/ Block Explorer: https://solscan.io/token/EZGB14NYbqMrsw1QKSgfLXKpj8PrnQBXSjWHbwxpvbAy Køb IMAGE nu!

Imagen Network (IMAGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Imagen Network (IMAGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.50M $ 8.50M $ 8.50M Alle tiders Høj: $ 0.075 $ 0.075 $ 0.075 Alle tiders Lav: $ 0.001418013349270515 $ 0.001418013349270515 $ 0.001418013349270515 Nuværende pris: $ 0.0017 $ 0.0017 $ 0.0017 Få mere at vide om Imagen Network (IMAGE) pris

Imagen Network (IMAGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Imagen Network (IMAGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IMAGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IMAGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IMAGE's tokenomics, kan du udforske IMAGE tokens live-pris!

