Infinitar (IGT) Information Infinitar is a 3v3 and 5v5 competitive multiplayer online battle arena that is fun to play, durable, and highly social, presenting the most prominent features of MOBA games. Officiel hjemmeside: https://www.infinitar.com Hvidbog: https://infinitar.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xD5eeEc1a534c35C418B44bb28E4d5a602f1A22DE Køb IGT nu!

Infinitar (IGT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Infinitar (IGT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.70M $ 23.70M $ 23.70M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 254.05M $ 254.05M $ 254.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.8193 $ 0.8193 $ 0.8193 Alle tiders Lav: $ 0.03002440696950975 $ 0.03002440696950975 $ 0.03002440696950975 Nuværende pris: $ 0.0933 $ 0.0933 $ 0.0933 Få mere at vide om Infinitar (IGT) pris

Infinitar (IGT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Infinitar (IGT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IGT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IGT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IGT's tokenomics, kan du udforske IGT tokens live-pris!

