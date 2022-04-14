Inferium AI (IFR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Inferium AI (IFR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Inferium AI (IFR) Information Inferium AI - First AI infrastructure and analytics hub for verifiable inference and agents, with real-time performance metrics and Proof of Inference for unparalleled transparency. Be rewarded for your creations, performance and feedbacks. Officiel hjemmeside: https://inferium.io/ Hvidbog: https://docs.inferium.io/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x01812ca908b5731be0db86000c15c5afa3e834b2 Køb IFR nu!

Inferium AI (IFR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Inferium AI (IFR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.13426 $ 0.13426 $ 0.13426 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.00552 $ 0.00552 $ 0.00552 Få mere at vide om Inferium AI (IFR) pris

Inferium AI (IFR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Inferium AI (IFR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IFR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IFR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IFR's tokenomics, kan du udforske IFR tokens live-pris!

Inferium AI (IFR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for IFR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk IFR prishistorikken nu!

IFR Prisprediktion Vil du vide, hvor IFR måske er på vej hen? Vores IFR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IFR Tokens prisprediktion nu!

