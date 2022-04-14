Ideaology (IDEA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ideaology (IDEA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ideaology (IDEA) Information Ideaology is a blockchain project that strives to connect three types of users on one unique business network platform. Officiel hjemmeside: https://ideaology.io Hvidbog: https://global-uploads.webflow.com/5eaabc1f881f9827599091f1/5fa8956e5c7efe44f6bf17cd_White%20Paper%20v2.1.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xa26df7f21d752bcd3a413ba496485d87d65eef8f Køb IDEA nu!

Ideaology (IDEA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ideaology (IDEA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 339.00K $ 339.00K $ 339.00K Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 339.00K $ 339.00K $ 339.00K Alle tiders Høj: $ 0.3216 $ 0.3216 $ 0.3216 Alle tiders Lav: $ 0.00005293866037595 $ 0.00005293866037595 $ 0.00005293866037595 Nuværende pris: $ 0.0000678 $ 0.0000678 $ 0.0000678 Få mere at vide om Ideaology (IDEA) pris

Ideaology (IDEA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ideaology (IDEA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IDEA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IDEA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IDEA's tokenomics, kan du udforske IDEA tokens live-pris!

Sådan køber du IDEA Er du interesseret i at tilføje Ideaology (IDEA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe IDEA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber IDEA på MEXC nu!

Ideaology (IDEA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for IDEA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk IDEA prishistorikken nu!

IDEA Prisprediktion Vil du vide, hvor IDEA måske er på vej hen? Vores IDEA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IDEA Tokens prisprediktion nu!

