Icrypex Token (ICPX) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Icrypex Token (ICPX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Icrypex Token (ICPX) Information

Icrypex Token is the utility token of ICRYPEX Exchange.

Officiel hjemmeside:
https://www.icrypex.com/en
Hvidbog:
https://cdn.icrypex.com/docs/ICPX-Whitepaper-en.pdf
Block Explorer:
https://snowtrace.io/token/0xd78d3D08053130A3b4466e15D8fc2a61a3DeE47d

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Icrypex Token (ICPX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00
Samlet udbud
$ 500.00M
$ 500.00M
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 481.50M
$ 481.50M
Alle tiders Høj:
$ 4.495
$ 4.495
Alle tiders Lav:
$ 0.9098292302059229
$ 0.9098292302059229
Nuværende pris:
$ 0.963
$ 0.963

Icrypex Token (ICPX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Icrypex Token (ICPX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ICPX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ICPX tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ICPX's tokenomics, kan du udforske ICPX tokens live-pris!

Sådan køber du ICPX

Er du interesseret i at tilføje Icrypex Token (ICPX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ICPX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Icrypex Token (ICPX) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for ICPX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

ICPX Prisprediktion

Vil du vide, hvor ICPX måske er på vej hen? Vores ICPX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.