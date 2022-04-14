Icrypex Token (ICPX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Icrypex Token (ICPX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Icrypex Token (ICPX) Information Icrypex Token is the utility token of ICRYPEX Exchange. Officiel hjemmeside: https://www.icrypex.com/en Hvidbog: https://cdn.icrypex.com/docs/ICPX-Whitepaper-en.pdf Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0xd78d3D08053130A3b4466e15D8fc2a61a3DeE47d Køb ICPX nu!

Icrypex Token (ICPX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Icrypex Token (ICPX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 481.50M $ 481.50M $ 481.50M Alle tiders Høj: $ 4.495 $ 4.495 $ 4.495 Alle tiders Lav: $ 0.9098292302059229 $ 0.9098292302059229 $ 0.9098292302059229 Nuværende pris: $ 0.963 $ 0.963 $ 0.963 Få mere at vide om Icrypex Token (ICPX) pris

Icrypex Token (ICPX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Icrypex Token (ICPX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ICPX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ICPX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ICPX's tokenomics, kan du udforske ICPX tokens live-pris!

Sådan køber du ICPX Er du interesseret i at tilføje Icrypex Token (ICPX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ICPX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ICPX på MEXC nu!

Icrypex Token (ICPX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ICPX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ICPX prishistorikken nu!

ICPX Prisprediktion Vil du vide, hvor ICPX måske er på vej hen? Vores ICPX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ICPX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!