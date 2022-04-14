Ice Open Network (ICENETWORK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ice Open Network (ICENETWORK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ice Open Network (ICENETWORK) Information Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem. Officiel hjemmeside: https://ice.io Hvidbog: https://ice.io/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/E9aPbhb5xRVGP2L6qJixfJC5qWAzECpUFUxnGx3wUiND Køb ICENETWORK nu!

Ice Open Network (ICENETWORK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ice Open Network (ICENETWORK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 40.95M $ 40.95M $ 40.95M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 6.62B $ 6.62B $ 6.62B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.013243 $ 0.013243 $ 0.013243 Alle tiders Lav: $ 0.002752095838621793 $ 0.002752095838621793 $ 0.002752095838621793 Nuværende pris: $ 0.00619 $ 0.00619 $ 0.00619 Få mere at vide om Ice Open Network (ICENETWORK) pris

Ice Open Network (ICENETWORK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ice Open Network (ICENETWORK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ICENETWORK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ICENETWORK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ICENETWORK's tokenomics, kan du udforske ICENETWORK tokens live-pris!

