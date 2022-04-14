ICB Network (ICBX) Tokenomics Få vigtig indsigt i ICB Network (ICBX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ICB Network (ICBX) Information ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability. Officiel hjemmeside: https://www.icb.network/ Hvidbog: https://docs.icb.network/developer-docs/white-paper Block Explorer: https://icbscan.io/tx/0x989dfbba2edec8c8f78cb3b1f4e2bae310b7c70a90c722d3fd4c3a778b98bb81 Køb ICBX nu!

ICB Network (ICBX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ICB Network (ICBX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.76M $ 6.76M $ 6.76M Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 19.29B $ 19.29B $ 19.29B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.02M $ 35.02M $ 35.02M Alle tiders Høj: $ 0.0004873 $ 0.0004873 $ 0.0004873 Alle tiders Lav: $ 0.000043342386939507 $ 0.000043342386939507 $ 0.000043342386939507 Nuværende pris: $ 0.0003502 $ 0.0003502 $ 0.0003502 Få mere at vide om ICB Network (ICBX) pris

ICB Network (ICBX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ICB Network (ICBX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ICBX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ICBX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ICBX's tokenomics, kan du udforske ICBX tokens live-pris!

