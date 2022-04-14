iAI Center (IAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i iAI Center (IAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

iAI Center (IAI) Information iAI is a groundbreaking project focused on creating an AI Platform-as-a-Service (PaaS) that delivers intelligent automation solutions accessible to everyone, anytime and anywhere, regardless of gender or age. Our mission is to transform the AI and Web3 ecosystem by seamlessly integrating advanced technologies into everyday life, improving efficiency, connectivity, and sustainability. Officiel hjemmeside: https://www.iai.center/ Hvidbog: https://www.iai.center/pdf/iAI-Whitepaper.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x418a89b177b41e24fa50712a1822f6e6e8c629a1 Køb IAI nu!

iAI Center (IAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for iAI Center (IAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.03549 $ 0.03549 $ 0.03549 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.00361 $ 0.00361 $ 0.00361 Få mere at vide om iAI Center (IAI) pris

iAI Center (IAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for iAI Center (IAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IAI's tokenomics, kan du udforske IAI tokens live-pris!

iAI Center (IAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for IAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk IAI prishistorikken nu!

