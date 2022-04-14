HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Tokenomics Få vigtig indsigt i HYPERSKIDS (HYPERSKIDS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Information Hyperskids Token is a social impact token with a real purpose. With full transparency, Hyperskids Token allows anyone to contribute to social causes and track the real-time impact through blockchain technology. Currently, the project is focused on building a DAO (Decentralized Autonomous Organization) where the community itself will vote and decide on social actions, resource allocation, and the expansion of global impact. The ultimate goal is to create a transparent, participatory ecosystem fully committed to social good — proving that Web3 can truly change lives. Officiel hjemmeside: https://www.hyperskidstoken.com/ Hvidbog: https://www.hyperskidstoken.com/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/GwkEDwePTa6aFosh9xzAniGK1zvLrQ5yPJfLnqwmuyhG Køb HYPERSKIDS nu!

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HYPERSKIDS (HYPERSKIDS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Alle tiders Høj: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 Alle tiders Lav: $ 0.000005915438903127 $ 0.000005915438903127 $ 0.000005915438903127 Nuværende pris: $ 0.002 $ 0.002 $ 0.002 Få mere at vide om HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) pris

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HYPERSKIDS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HYPERSKIDS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HYPERSKIDS's tokenomics, kan du udforske HYPERSKIDS tokens live-pris!

