HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Tokenomics

Få vigtig indsigt i HYPERSKIDS (HYPERSKIDS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Information

Hyperskids Token is a social impact token with a real purpose. With full transparency, Hyperskids Token allows anyone to contribute to social causes and track the real-time impact through blockchain technology. Currently, the project is focused on building a DAO (Decentralized Autonomous Organization) where the community itself will vote and decide on social actions, resource allocation, and the expansion of global impact. The ultimate goal is to create a transparent, participatory ecosystem fully committed to social good — proving that Web3 can truly change lives.

https://www.hyperskidstoken.com/
https://www.hyperskidstoken.com/whitepaper
https://solscan.io/token/GwkEDwePTa6aFosh9xzAniGK1zvLrQ5yPJfLnqwmuyhG

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HYPERSKIDS (HYPERSKIDS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Samlet udbud
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M
Alle tiders Høj:
$ 0.0189
$ 0.0189$ 0.0189
Alle tiders Lav:
$ 0.000005915438903127
$ 0.000005915438903127$ 0.000005915438903127
Nuværende pris:
$ 0.002
$ 0.002$ 0.002

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal HYPERSKIDS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange HYPERSKIDS tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår HYPERSKIDS's tokenomics, kan du udforske HYPERSKIDS tokens live-pris!

Sådan køber du HYPERSKIDS

Er du interesseret i at tilføje HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe HYPERSKIDS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for HYPERSKIDS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

HYPERSKIDS Prisprediktion

Vil du vide, hvor HYPERSKIDS måske er på vej hen? Vores HYPERSKIDS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.