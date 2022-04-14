HyperCycle (HYPC) Tokenomics Få vigtig indsigt i HyperCycle (HYPC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HyperCycle (HYPC) Information HyperCycle is a new Layer 0++ blockchain architecture designed for secure high-speed and inexpensive on-chain execution of microservices, particularly (but not limited to) those related to AI. This article provides an overview of the HyperCycle design, which leverages the TODA/IP ledgerless blockchain, the TODA asset model, and SingularityNET’s Proof of Reputation system. Officiel hjemmeside: https://www.hypercycle.ai/ Hvidbog: https://www.hypercycle.ai/_files/ugd/54374c_e63d05ba5b2e4623a560da7097eb5781.pdf Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xeA7B7DC089c9a4A916B5a7a37617f59fD54e37E4 Køb HYPC nu!

HyperCycle (HYPC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HyperCycle (HYPC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.12M $ 6.12M $ 6.12M Samlet udbud $ 2.15B $ 2.15B $ 2.15B Cirkulerende forsyning $ 155.12M $ 155.12M $ 155.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 84.70M $ 84.70M $ 84.70M Alle tiders Høj: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Alle tiders Lav: $ 0.01708075677783095 $ 0.01708075677783095 $ 0.01708075677783095 Nuværende pris: $ 0.03944 $ 0.03944 $ 0.03944 Få mere at vide om HyperCycle (HYPC) pris

HyperCycle (HYPC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HyperCycle (HYPC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HYPC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HYPC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HYPC's tokenomics, kan du udforske HYPC tokens live-pris!

HyperCycle (HYPC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HYPC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HYPC prishistorikken nu!

HYPC Prisprediktion Vil du vide, hvor HYPC måske er på vej hen? Vores HYPC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HYPC Tokens prisprediktion nu!

