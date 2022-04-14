Honeyland (HXD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Honeyland (HXD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Honeyland (HXD) Information Honeyland is the first mobile FTP (Free To Play) strategy game from Hexagon Studios approved and available on Google Play Store and Apple App Store. Studio builds high quality games and distributes them on scale to millions of players around the world. HXD is the single diverse utility token of Honeyland with a ton of usage in-game and outside. Big companies like Solana, Magic Eden, Samsung, Master Card, Cibona Basket Ball team etc are investors and partners of Honeyland Project. Officiel hjemmeside: https://honey.land/ Hvidbog: https://docs.honey.land/hc/en/ Block Explorer: https://solscan.io/token/3dgCCb15HMQSA4Pn3Tfii5vRk7aRqTH95LJjxzsG2Mug Køb HXD nu!

Honeyland (HXD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Honeyland (HXD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.282 $ 0.282 $ 0.282 Alle tiders Lav: $ 0.002983921944491519 $ 0.002983921944491519 $ 0.002983921944491519 Nuværende pris: $ 0.00347 $ 0.00347 $ 0.00347 Få mere at vide om Honeyland (HXD) pris

Honeyland (HXD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Honeyland (HXD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HXD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HXD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HXD's tokenomics, kan du udforske HXD tokens live-pris!

Honeyland (HXD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HXD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HXD prishistorikken nu!

HXD Prisprediktion Vil du vide, hvor HXD måske er på vej hen? Vores HXD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HXD Tokens prisprediktion nu!

