Den direkte HUMP AI pris i dag er 0.000034 USD. Følg med i realtid HUMP til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk HUMP prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om HUMP

HUMP Prisinfo

Hvad er HUMP

HUMP Whitepaper

HUMP Officiel hjemmeside

HUMP Tokenomics

HUMP Prisprognose

HUMP Historik

HUMP Købsguide

HUMP-til-fiat-valutaomregner

HUMP Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

HUMP AI Logo

HUMP AI-kurs(HUMP)

1 HUMP til USD direkte pris:

$0.000034
$0.000034
+3.03%1D
USD
HUMP AI (HUMP) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:35:34 (UTC+8)

HUMP AI (HUMP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.000031
$ 0.000031
24H lav
$ 0.000044
$ 0.000044
24H høj

$ 0.000031
$ 0.000031

$ 0.000044
$ 0.000044

--
--

--
--

0.00%

+3.03%

+17.24%

+17.24%

HUMP AI (HUMP) realtidsprisen er $ 0.000034. I løbet af de sidste 24 timer har HUMP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.000031 og et højdepunkt på $ 0.000044, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HUMPs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, HUMP har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, +3.03% i løbet af 24 timer og +17.24% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

HUMP AI (HUMP) Markedsinformation

--
--

$ 4.20K
$ 4.20K

$ 170.00K
$ 170.00K

--
--

5,000,000,000
5,000,000,000

BSC

Den nuværende markedsværdi på HUMP AI er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 4.20K. Det cirkulerende forsyning af HUMP er --, med et samlet udbud på 5000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 170.00K.

HUMP AI (HUMP) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for HUMP AI i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.000001+3.03%
30 dage$ -0.00002-37.04%
60 dage$ -0.024966-99.87%
90 dage$ -0.024966-99.87%
HUMP AI Prisændring i dag

I dag HUMP blev der registreret en ændring på $ +0.000001 (+3.03%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

HUMP AI 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.00002 (-37.04%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

HUMP AI 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage HUMP sås en ændring af $ -0.024966 (-99.87%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

HUMP AI 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.024966 (-99.87%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for HUMP AI (HUMP)?

Tjek HUMP AIPrishistorik-siden nu.

Hvad er HUMP AI (HUMP)

HUMP AI is an AI-enhanced GameFi ecosystem built around an iconic character — Humpty Dumpty. Designed for the next wave of Telegram-native users, the platform uses intelligent AI agents to validate gameplay, adapt difficulty, and reward user participation. With no need for downloads or wallets to start, users engage through an interactive Telegram Mini-App, completing missions, earning tokens, and climbing real-time leaderboards.

HUMP AI er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineHUMP AIinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekHUMPtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om HUMP AI på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din HUMP AI købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

HUMP AI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil HUMP AI (HUMP) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine HUMP AI (HUMP) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for HUMP AI.

Tjek HUMP AI prisprediktion nu!

HUMP AI (HUMP) Tokenomics

At forstå tokenomics for HUMP AI (HUMP) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om HUMP Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du HUMP AI (HUMP)

Leder du efter, hvordan du køber HUMP AI? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe HUMP AI på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

HUMP til lokale valutaer

HUMP AI Ressource

For en mere dybdegående forståelse af HUMP AI, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel HUMP AI hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om HUMP AI

Hvor meget er HUMP AI (HUMP) værd i dag?
Den direkte HUMP pris i USD er 0.000034 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle HUMP til USD pris?
Den aktuelle pris på HUMPtil USD er $ 0.000034. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af HUMP AI?
Markedsværdien for HUMP er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af HUMP?
Den cirkulerende forsyning af HUMP er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på HUMP?
HUMP opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på HUMP?
HUMP så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for HUMP?
Direkte 24-timers handelsvolumen for HUMP er $ 4.20K USD.
Bliver HUMP højere i år?
HUMP kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se HUMP prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:35:34 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HUMP-til-USD Lommeregner

Beløb

HUMP
HUMP
USD
USD

1 HUMP = 0.000034 USD

Handel HUMP

HUMP/USDT
$0.000034
$0.000034
+3.03%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

$110,323.47

$3,884.27

$0.03085

$186.50

$1.0002

$110,323.47

$3,884.27

$186.50

$73.11

$2.5044

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07028

$0.000662

$0.000000000000000000000015

$0.0000000000005375

$0.0033278

$0.00004596

