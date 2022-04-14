Chihuahua (HUAHUA) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Chihuahua (HUAHUA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Chihuahua (HUAHUA) Information

Chihuahua is a meme coin and aims to be a community-driven project with a Community Pool of 10B HUAHUA that can be used to fund projects on top of the chain proposed and voted via the Governance built-in in the Chihuahua chain.

Officiel hjemmeside:
https://www.chihuahua.wtf/
Block Explorer:
https://www.mintscan.io/chihuahua

Chihuahua (HUAHUA) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chihuahua (HUAHUA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 3.47M
Samlet udbud
--
Cirkulerende forsyning
$ 93.55B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
Alle tiders Høj:
$ 0.006378
Alle tiders Lav:
$ 0.000014850630620658
Nuværende pris:
$ 0.00003714
Chihuahua (HUAHUA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Chihuahua (HUAHUA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal HUAHUA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange HUAHUA tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår HUAHUA's tokenomics, kan du udforske HUAHUA tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.