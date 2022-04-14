HeadStarter (HST) Tokenomics Få vigtig indsigt i HeadStarter (HST), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HeadStarter (HST) Information HeadStarter is the Web3 Start-up Accelerator and Launchpad of the Hedera Ecosystem. Innovating through Web3 crowdfunding solutions via an array of products from IDOs, INOs to StakePools and much more, HeadStarter offers a complete service suite to ensure the success of emerging Web3 start-ups. Officiel hjemmeside: https://headstarter.org/ Block Explorer: https://hashscan.io/#/mainnet/token/0.0.968069 Køb HST nu!

HeadStarter (HST) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HeadStarter (HST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.95M $ 23.95M $ 23.95M Alle tiders Høj: $ 0.093 $ 0.093 $ 0.093 Alle tiders Lav: $ 0.003887105623902062 $ 0.003887105623902062 $ 0.003887105623902062 Nuværende pris: $ 0.00958 $ 0.00958 $ 0.00958 Få mere at vide om HeadStarter (HST) pris

HeadStarter (HST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HeadStarter (HST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HST tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HST's tokenomics, kan du udforske HST tokens live-pris!

Sådan køber du HST Er du interesseret i at tilføje HeadStarter (HST) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe HST, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber HST på MEXC nu!

HeadStarter (HST) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HST hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HST prishistorikken nu!

HST Prisprediktion Vil du vide, hvor HST måske er på vej hen? Vores HST prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HST Tokens prisprediktion nu!

