Homer Simpson (HOMER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Homer Simpson (HOMER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Homer Simpson (HOMER) Information HOMER is memecoin on Solana chain Officiel hjemmeside: https://homersimpson.fun/ Block Explorer: https://solscan.io/token/DbDzhx2YaSiRs1SmE3WoTgSUzUCMKWvLRRHQ8C3WjqVH Køb HOMER nu!

Homer Simpson (HOMER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Homer Simpson (HOMER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.00000000001356 $ 0.00000000001356 $ 0.00000000001356 Alle tiders Lav: $ 0.00000000000003647 $ 0.00000000000003647 $ 0.00000000000003647 Nuværende pris: $ 0.0000000000000758 $ 0.0000000000000758 $ 0.0000000000000758 Få mere at vide om Homer Simpson (HOMER) pris

Homer Simpson (HOMER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Homer Simpson (HOMER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HOMER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HOMER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HOMER's tokenomics, kan du udforske HOMER tokens live-pris!

Sådan køber du HOMER Er du interesseret i at tilføje Homer Simpson (HOMER) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe HOMER, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber HOMER på MEXC nu!

Homer Simpson (HOMER) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HOMER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HOMER prishistorikken nu!

HOMER Prisprediktion Vil du vide, hvor HOMER måske er på vej hen? Vores HOMER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HOMER Tokens prisprediktion nu!

