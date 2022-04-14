Human (HMT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Human (HMT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Human (HMT) Information HUMAN Protocol supports the creation of decentralized and automated job markets that fulfill the potential of workers and businesses.The Protocol is designed to improve the systems through which humans request and complete work. It accomplishes this by tokenizing work or contribution and automating the process of launching, evaluating, and paying out that work on-chain. By automating these processes, HUMAN Protocol can dramatically improve interactions in existing job markets, while unlocking new markets enabled by the global, permissionless micropayments enabled by blockchains. Officiel hjemmeside: https://www.humanprotocol.org/ Hvidbog: https://docs.humanprotocol.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd1ba9BAC957322D6e8c07a160a3A8dA11A0d2867 Køb HMT nu!

Human (HMT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Human (HMT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.76M $ 13.76M $ 13.76M Alle tiders Høj: $ 0.17998 $ 0.17998 $ 0.17998 Alle tiders Lav: $ 0.010131568459792389 $ 0.010131568459792389 $ 0.010131568459792389 Nuværende pris: $ 0.01376 $ 0.01376 $ 0.01376 Få mere at vide om Human (HMT) pris

Human (HMT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Human (HMT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HMT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HMT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HMT's tokenomics, kan du udforske HMT tokens live-pris!

