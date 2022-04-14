Hakuto Metaverse (HKTM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hakuto Metaverse (HKTM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hakuto Metaverse (HKTM) Information Hakuto is a NFT-FI and Metaverse type project. We have original marketplace to trade and circulate identity tokens into the metaverse. Officiel hjemmeside: https://www.hakuto.io/ Hvidbog: https://hakuto-white-paper.gitbook.io/hakuto/roadmap/introduction Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3f36346f6389ab3253d0f4ebacde5c5dcd384a0b Køb HKTM nu!

Hakuto Metaverse (HKTM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hakuto Metaverse (HKTM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.08917 $ 0.08917 $ 0.08917 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.00235 $ 0.00235 $ 0.00235 Få mere at vide om Hakuto Metaverse (HKTM) pris

Hakuto Metaverse (HKTM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hakuto Metaverse (HKTM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HKTM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HKTM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HKTM's tokenomics, kan du udforske HKTM tokens live-pris!

