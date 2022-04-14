HIPPOP (HIPPOP) Tokenomics Få vigtig indsigt i HIPPOP (HIPPOP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HIPPOP (HIPPOP) Information $HIP is a meme token, it is based on RWA,and has definite use cases. Along with this, our coin has a large NFT community, an artist community and the HIPPOP app has just been released. Officiel hjemmeside: https://hypeboy.xyz/ Hvidbog: https://the-hype-lab.gitbook.io/litepaper_eng Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0xa0995d43901551601060447f9aBf93ebc277cEC2 Køb HIPPOP nu!

HIPPOP (HIPPOP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HIPPOP (HIPPOP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 314.63K $ 314.63K $ 314.63K Alle tiders Høj: $ 0.20281 $ 0.20281 $ 0.20281 Alle tiders Lav: $ 0.000102006827494638 $ 0.000102006827494638 $ 0.000102006827494638 Nuværende pris: $ 0.0002517 $ 0.0002517 $ 0.0002517 Få mere at vide om HIPPOP (HIPPOP) pris

HIPPOP (HIPPOP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HIPPOP (HIPPOP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HIPPOP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HIPPOP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HIPPOP's tokenomics, kan du udforske HIPPOP tokens live-pris!

Sådan køber du HIPPOP Er du interesseret i at tilføje HIPPOP (HIPPOP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe HIPPOP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber HIPPOP på MEXC nu!

HIPPOP (HIPPOP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HIPPOP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HIPPOP prishistorikken nu!

HIPPOP Prisprediktion Vil du vide, hvor HIPPOP måske er på vej hen? Vores HIPPOP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HIPPOP Tokens prisprediktion nu!

