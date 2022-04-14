HI (HI) Tokenomics Få vigtig indsigt i HI (HI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HI (HI) Information HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers. Officiel hjemmeside: https://www.hi.com/ Hvidbog: https://cms.hi.com/uploads/hi_Whitepaper_en_4da11a89e8.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097 Køb HI nu!

HI (HI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HI (HI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.57M $ 5.57M $ 5.57M Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 62.07B $ 62.07B $ 62.07B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.98M $ 8.98M $ 8.98M Alle tiders Høj: $ 0.0615 $ 0.0615 $ 0.0615 Alle tiders Lav: $ 0.000087359779890873 $ 0.000087359779890873 $ 0.000087359779890873 Nuværende pris: $ 0.0000898 $ 0.0000898 $ 0.0000898 Få mere at vide om HI (HI) pris

HI (HI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HI (HI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HI's tokenomics, kan du udforske HI tokens live-pris!

Sådan køber du HI Er du interesseret i at tilføje HI (HI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe HI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber HI på MEXC nu!

HI (HI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HI prishistorikken nu!

HI Prisprediktion Vil du vide, hvor HI måske er på vej hen? Vores HI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!