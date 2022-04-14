SphereX (HERE) Tokenomics Få vigtig indsigt i SphereX (HERE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SphereX (HERE) Information SphereX is a cutting-edge decentralized exchange (DEX) redefining digital asset trading with unmatched freedom and innovation. Our platform combines offchain matching for rapid trade execution, onchain settlement for maximum security, and cross-margin trading for capital efficiency. Officiel hjemmeside: https://www.sx.xyz/ Hvidbog: https://bit.ly/SphereX_Litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xD722424cF94b583752dfc80C08e2531AB3b762dc Køb HERE nu!

SphereX (HERE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SphereX (HERE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 423.00K $ 423.00K $ 423.00K Alle tiders Høj: $ 0.16888 $ 0.16888 $ 0.16888 Alle tiders Lav: $ 0.000199942621984002 $ 0.000199942621984002 $ 0.000199942621984002 Nuværende pris: $ 0.00047 $ 0.00047 $ 0.00047 Få mere at vide om SphereX (HERE) pris

SphereX (HERE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SphereX (HERE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HERE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HERE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HERE's tokenomics, kan du udforske HERE tokens live-pris!

