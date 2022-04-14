HEGIC (HEGIC) Tokenomics Få vigtig indsigt i HEGIC (HEGIC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HEGIC (HEGIC) Information Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces. Officiel hjemmeside: https://www.hegic.co/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x584bC13c7D411c00c01A62e8019472dE68768430

HEGIC (HEGIC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HEGIC (HEGIC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 36.97M $ 36.97M $ 36.97M Samlet udbud $ 3.01B $ 3.01B $ 3.01B Cirkulerende forsyning $ 703.73M $ 703.73M $ 703.73M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 158.23M $ 158.23M $ 158.23M Alle tiders Høj: $ 0.6427 $ 0.6427 $ 0.6427 Alle tiders Lav: $ 0.004946527298549685 $ 0.004946527298549685 $ 0.004946527298549685 Nuværende pris: $ 0.052533 $ 0.052533 $ 0.052533 Få mere at vide om HEGIC (HEGIC) pris

HEGIC (HEGIC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HEGIC (HEGIC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HEGIC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HEGIC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HEGIC's tokenomics, kan du udforske HEGIC tokens live-pris!

HEGIC (HEGIC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HEGIC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HEGIC prishistorikken nu!

HEGIC Prisprediktion Vil du vide, hvor HEGIC måske er på vej hen? Vores HEGIC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HEGIC Tokens prisprediktion nu!

