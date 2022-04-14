Hege (HEGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hege (HEGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hege (HEGE) Information Hege is on a quest to become a successful meme in order to win the heart of his crush, Hegena. Officiel hjemmeside: https://www.hegecoin.com/ Hvidbog: https://docs.hegecoin.com Block Explorer: https://solscan.io/token/ULwSJmmpxmnRfpu6BjnK6rprKXqD5jXUmPpS1FxHXFy Køb HEGE nu!

Hege (HEGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hege (HEGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.47M $ 5.47M $ 5.47M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.47M $ 5.47M $ 5.47M Alle tiders Høj: $ 0.05062 $ 0.05062 $ 0.05062 Alle tiders Lav: $ 0.002255665568459923 $ 0.002255665568459923 $ 0.002255665568459923 Nuværende pris: $ 0.005467 $ 0.005467 $ 0.005467 Få mere at vide om Hege (HEGE) pris

Hege (HEGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hege (HEGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HEGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HEGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HEGE's tokenomics, kan du udforske HEGE tokens live-pris!

Sådan køber du HEGE Er du interesseret i at tilføje Hege (HEGE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe HEGE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber HEGE på MEXC nu!

Hege (HEGE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HEGE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HEGE prishistorikken nu!

HEGE Prisprediktion Vil du vide, hvor HEGE måske er på vej hen? Vores HEGE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HEGE Tokens prisprediktion nu!

