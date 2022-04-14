Happy Cat (HAPPY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Happy Cat (HAPPY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Happy Cat (HAPPY) Information The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy. Officiel hjemmeside: https://happycatonsol.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/HAPPYwgFcjEJDzRtfWE6tiHE9zGdzpNky2FvjPHsvvGZ Køb HAPPY nu!

Happy Cat (HAPPY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Happy Cat (HAPPY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.45M $ 5.45M $ 5.45M Samlet udbud $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B Cirkulerende forsyning $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.45M $ 5.45M $ 5.45M Alle tiders Høj: $ 0.05765 $ 0.05765 $ 0.05765 Alle tiders Lav: $ 0.000382420636071654 $ 0.000382420636071654 $ 0.000382420636071654 Nuværende pris: $ 0.0016344 $ 0.0016344 $ 0.0016344 Få mere at vide om Happy Cat (HAPPY) pris

Happy Cat (HAPPY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Happy Cat (HAPPY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HAPPY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HAPPY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HAPPY's tokenomics, kan du udforske HAPPY tokens live-pris!

