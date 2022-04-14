Haven1 (H1) Tokenomics Få vigtig indsigt i Haven1 (H1), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Haven1 (H1) Information Haven1 is the EVM L1 for DeFi 2.0. A complete Web3 ecosystem of verified, vetted hApps, purpose-built for DeFi, RWAs and a safer, MEV-resistant Web3 experience. Officiel hjemmeside: https://haven1.org Hvidbog: https://docs.haven1.org/get-started/litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9e3B5582b22E3835896368017bAfF6D942A41cd9 Køb H1 nu!

Haven1 (H1) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Haven1 (H1), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 196.82M $ 196.82M $ 196.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 28.36M $ 28.36M $ 28.36M Alle tiders Høj: $ 0.02989 $ 0.02989 $ 0.02989 Alle tiders Lav: $ 0.013416903082799797 $ 0.013416903082799797 $ 0.013416903082799797 Nuværende pris: $ 0.01418 $ 0.01418 $ 0.01418 Få mere at vide om Haven1 (H1) pris

Haven1 (H1) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Haven1 (H1) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal H1 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange H1 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår H1's tokenomics, kan du udforske H1 tokens live-pris!

Sådan køber du H1 Er du interesseret i at tilføje Haven1 (H1) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe H1, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber H1 på MEXC nu!

Haven1 (H1) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for H1 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk H1 prishistorikken nu!

H1 Prisprediktion Vil du vide, hvor H1 måske er på vej hen? Vores H1 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se H1 Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!