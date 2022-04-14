GVNR (GVNR) Tokenomics Få vigtig indsigt i GVNR (GVNR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GVNR (GVNR) Information GVNR mobilises dormant liquidity by bringing Bitcoin into DeFi securely. Users can collateralise native $BTC without sacrificing trust or triggering taxable events by wrapping or bridging, unleashing its potential as a powerhouse for cross-chain innovation. Officiel hjemmeside: http://gvnr.xyz/ Hvidbog: https://docs.gvnr.xyz/docs/gvnr-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xfc60fc0145d7330e5abcfc52af7b043a1ce18e7d Køb GVNR nu!

GVNR (GVNR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GVNR (GVNR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.53M $ 10.53M $ 10.53M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 7.20M $ 7.20M $ 7.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 7 $ 7 $ 7 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 1.4621 $ 1.4621 $ 1.4621 Få mere at vide om GVNR (GVNR) pris

GVNR (GVNR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GVNR (GVNR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GVNR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GVNR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GVNR's tokenomics, kan du udforske GVNR tokens live-pris!

GVNR (GVNR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GVNR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GVNR prishistorikken nu!

GVNR Prisprediktion Vil du vide, hvor GVNR måske er på vej hen? Vores GVNR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GVNR Tokens prisprediktion nu!

