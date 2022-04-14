Guru Network (GURU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Guru Network (GURU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Guru Network (GURU) Information

Unleash the power of Web3 and AI Processors powered by Base Layer 3 Guru Network. DexGuru has transformed from a DeFi trading terminal into the Guru Network, using AI and Web3 to revolutionize data analytics and process orchestration. It serves as Multi-Chain AI Compute layer on Base Layer 3 and enables advanced, real-time solutions for decentralized finance and data-driven AI decision-making.

Officiel hjemmeside: https://www.gurunetwork.ai
Hvidbog: https://gurunetwork.ai/assets/img/litepapper_dexguru_network.pdf
Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x525574c899a7c877a11865339e57376092168258

Guru Network (GURU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Guru Network (GURU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Alle tiders Høj: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 Alle tiders Lav: $ 0.00130312251110386 $ 0.00130312251110386 $ 0.00130312251110386 Nuværende pris: $ 0.001483 $ 0.001483 $ 0.001483 Få mere at vide om Guru Network (GURU) pris

Guru Network (GURU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Guru Network (GURU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GURU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GURU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GURU's tokenomics, kan du udforske GURU tokens live-pris!

