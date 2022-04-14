Gull ai (GULL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gull ai (GULL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gull ai (GULL) Information Gull AI is an omnichain flagship AI infrastructure designed to revolutionize DeFi by making onchain transactions seamless and intelligent. Powered by cutting-edge AI and cross-chain compatibility, it simplifies trading, liquidity optimization, and asset transfers across multiple blockchains. With a unified interface and automation-driven efficiency, Gull AI is redefining the future of decentralized finance. Officiel hjemmeside: https://www.gullnetwork.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xab5Bff303312E24dc77bB71a451343f9fEB20093 Køb GULL nu!

Gull ai (GULL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gull ai (GULL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0156 $ 0.0156 $ 0.0156 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.00041 $ 0.00041 $ 0.00041 Få mere at vide om Gull ai (GULL) pris

Gull ai (GULL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gull ai (GULL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GULL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GULL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GULL's tokenomics, kan du udforske GULL tokens live-pris!

