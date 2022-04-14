Game tree Coin (GTCOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Game tree Coin (GTCOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Game tree Coin (GTCOIN) Information GAMETREE COIN is the world’s first application of metaverse NFT on large-scale MMORPG. Officiel hjemmeside: https://gametree.io/ Hvidbog: https://gametree.io/paper/Gametree_WP_EN.pdf Block Explorer: https://scope.klaytn.com/token/0xa17a000e0c251b429ca0485e1d0d4503881e7bb6 Køb GTCOIN nu!

Game tree Coin (GTCOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Game tree Coin (GTCOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 287.00K $ 287.00K $ 287.00K Alle tiders Høj: $ 0.60323 $ 0.60323 $ 0.60323 Alle tiders Lav: $ 0.000052780335854834 $ 0.000052780335854834 $ 0.000052780335854834 Nuværende pris: $ 0.0000287 $ 0.0000287 $ 0.0000287 Få mere at vide om Game tree Coin (GTCOIN) pris

Game tree Coin (GTCOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Game tree Coin (GTCOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GTCOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GTCOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GTCOIN's tokenomics, kan du udforske GTCOIN tokens live-pris!

Game tree Coin (GTCOIN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GTCOIN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GTCOIN prishistorikken nu!

GTCOIN Prisprediktion Vil du vide, hvor GTCOIN måske er på vej hen? Vores GTCOIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GTCOIN Tokens prisprediktion nu!

