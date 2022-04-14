GTC AI (GTCAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i GTC AI (GTCAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GTC AI (GTCAI) Information GTC AI is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform. Officiel hjemmeside: https://www.gtcai.net/ Hvidbog: https://docs.gtcai.net/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x43cb3324ed27b4207eb93cac76d354f821998158 Køb GTCAI nu!

GTC AI (GTCAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GTC AI (GTCAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 14.534 $ 14.534 $ 14.534 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.000047 $ 0.000047 $ 0.000047 Få mere at vide om GTC AI (GTCAI) pris

GTC AI (GTCAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GTC AI (GTCAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GTCAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GTCAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GTCAI's tokenomics, kan du udforske GTCAI tokens live-pris!

Sådan køber du GTCAI Er du interesseret i at tilføje GTC AI (GTCAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GTCAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GTCAI på MEXC nu!

GTC AI (GTCAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GTCAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GTCAI prishistorikken nu!

GTCAI Prisprediktion Vil du vide, hvor GTCAI måske er på vej hen? Vores GTCAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GTCAI Tokens prisprediktion nu!

