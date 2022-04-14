GTA VI (GTAVI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i GTA VI (GTAVI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

GTA VI (GTAVI) Information

The Ultimate Meme Coin Adventure! Rev your engines and buckle up for the wildest ride in the crypto.

Officiel hjemmeside:
https://gta-vi.vip/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x77edb9c65bba76023ff6cB067DbDC863882B30f9

GTA VI (GTAVI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GTA VI (GTAVI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Samlet udbud
$ 2,025,000.00T
$ 2,025,000.00T$ 2,025,000.00T
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 564.37K
$ 564.37K$ 564.37K
Alle tiders Høj:
$ 0.00000000000226
$ 0.00000000000226$ 0.00000000000226
Alle tiders Lav:
$ 0.000000000000003947
$ 0.000000000000003947$ 0.000000000000003947
Nuværende pris:
$ 0.0000000000002787
$ 0.0000000000002787$ 0.0000000000002787

GTA VI (GTAVI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for GTA VI (GTAVI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal GTAVI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange GTAVI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår GTAVI's tokenomics, kan du udforske GTAVI tokens live-pris!

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.