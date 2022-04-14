GTA VI (GTAVI) Tokenomics Få vigtig indsigt i GTA VI (GTAVI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GTA VI (GTAVI) Information The Ultimate Meme Coin Adventure! Rev your engines and buckle up for the wildest ride in the crypto. Officiel hjemmeside: https://gta-vi.vip/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x77edb9c65bba76023ff6cB067DbDC863882B30f9 Køb GTAVI nu!

GTA VI (GTAVI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GTA VI (GTAVI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 2,025,000.00T $ 2,025,000.00T $ 2,025,000.00T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 564.37K $ 564.37K $ 564.37K Alle tiders Høj: $ 0.00000000000226 $ 0.00000000000226 $ 0.00000000000226 Alle tiders Lav: $ 0.000000000000003947 $ 0.000000000000003947 $ 0.000000000000003947 Nuværende pris: $ 0.0000000000002787 $ 0.0000000000002787 $ 0.0000000000002787 Få mere at vide om GTA VI (GTAVI) pris

GTA VI (GTAVI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GTA VI (GTAVI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GTAVI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GTAVI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GTAVI's tokenomics, kan du udforske GTAVI tokens live-pris!

Sådan køber du GTAVI Er du interesseret i at tilføje GTA VI (GTAVI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GTAVI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GTAVI på MEXC nu!

GTA VI (GTAVI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GTAVI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GTAVI prishistorikken nu!

GTAVI Prisprediktion Vil du vide, hvor GTAVI måske er på vej hen? Vores GTAVI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GTAVI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!