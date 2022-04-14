ORBIT (GRIFT) Tokenomics Få vigtig indsigt i ORBIT (GRIFT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ORBIT (GRIFT) Information AI Agent that helps users complete DeFi actions with natural language. Officiel hjemmeside: https://www.orbitcryptoai.com/ Hvidbog: https://sphereone.notion.site/Surface-Area-d4883498ae5f41909e7fae69795645ad Block Explorer: https://solscan.io/token/GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump Køb GRIFT nu!

ORBIT (GRIFT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ORBIT (GRIFT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.30M $ 6.30M $ 6.30M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.198 $ 0.198 $ 0.198 Alle tiders Lav: $ 0.000073183931858806 $ 0.000073183931858806 $ 0.000073183931858806 Nuværende pris: $ 0.0063 $ 0.0063 $ 0.0063 Få mere at vide om ORBIT (GRIFT) pris

ORBIT (GRIFT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ORBIT (GRIFT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GRIFT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GRIFT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GRIFT's tokenomics, kan du udforske GRIFT tokens live-pris!

Sådan køber du GRIFT Er du interesseret i at tilføje ORBIT (GRIFT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GRIFT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GRIFT på MEXC nu!

ORBIT (GRIFT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GRIFT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GRIFT prishistorikken nu!

GRIFT Prisprediktion Vil du vide, hvor GRIFT måske er på vej hen? Vores GRIFT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GRIFT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!