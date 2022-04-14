Green Bitcoin (GREENBTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Green Bitcoin (GREENBTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Green Bitcoin (GREENBTC) Information Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism. Officiel hjemmeside: https://greenbitcoin.xyz/ Hvidbog: https://greenbitcoin.xyz/assets/documents/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xdc9cb148ecb70876db0abeb92f515a5e1dc9f580 Køb GREENBTC nu!

Green Bitcoin (GREENBTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Green Bitcoin (GREENBTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 20.81M $ 20.81M $ 20.81M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 767.03K $ 767.03K $ 767.03K Alle tiders Høj: $ 1.885 $ 1.885 $ 1.885 Alle tiders Lav: $ 0.020483966617154122 $ 0.020483966617154122 $ 0.020483966617154122 Nuværende pris: $ 0.03685 $ 0.03685 $ 0.03685 Få mere at vide om Green Bitcoin (GREENBTC) pris

Green Bitcoin (GREENBTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Green Bitcoin (GREENBTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GREENBTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GREENBTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GREENBTC's tokenomics, kan du udforske GREENBTC tokens live-pris!

Sådan køber du GREENBTC Er du interesseret i at tilføje Green Bitcoin (GREENBTC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GREENBTC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GREENBTC på MEXC nu!

Green Bitcoin (GREENBTC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GREENBTC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GREENBTC prishistorikken nu!

GREENBTC Prisprediktion Vil du vide, hvor GREENBTC måske er på vej hen? Vores GREENBTC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GREENBTC Tokens prisprediktion nu!

